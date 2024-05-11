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Никому больше такого не удавалось. Манчестер Сити повторил собственное достижение в Премьер-лиге

Новости футбола Сегодня, 09:53
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Никому больше такого не удавалось. Манчестер Сити повторил собственное достижение в Премьер-лиге Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Манчестер Сити разгромил Фулхэм в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (4:0). Победу “горожанам” принесли дубль Йошко Гвардиола, а также голы Фила Фодена и Хулиана Альвареса.

Манчестер Сити выиграл каждый из семи последних матчей Премьер-лиги с разницей как минимум в два гола. Тем самым “горожане” повторили собственную самую длинную серию побед с разницей в два и больше мячей в соревновании.

Ранее Сити побеждал в семи подряд матчах с 2+ голами в период с мая по август 2015 года.

После победы над “дачниками” Ман Сити обошел в турнирной таблице Арсенал на два очка, после 36 сыгранных матчей. Канониры завтра проведут свой поединок 37-го тура против Манчестер Юнайтед и у “горожан” останется одна игра в запасе.

До конца сезона команде Пепа Гвардиолы осталось сыграть против Тоттенхэма и Вест Хэма. 25 мая “голубые” сразятся с Ман Юнайтед за победу в Кубке Англии.

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