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"Вырос в хулиганской среде". Чемпион мира в хэвивейте рассказал о своем тяжелом детстве на улице

Новости бокса Сегодня, 10:12
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Вырос в хулиганской среде". Чемпион мира в хэвивейте рассказал о своем тяжелом детстве на улице Фото: Alex Pantling/Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем детстве. По словам будущего чемпиона, он вырос во дворе, а его компанией была хулиганская среда.

"С точки зрения человека, понимающего бокс, я знаю, как после поединка тебе бывает тяжело, как ты хочешь выть. Мне на много жертв нужно было пойти.

Я рос на улице в Симферополе. Рос в хулиганской среде. Когда я учился во втором классе, я очень сильно заболел. Там была двусторонняя пневмония, страшная болезнь была. Врач сказал, что могу… (прим. – умереть). Батюшка, когда пришел к нам в больницу, сказал, что мне нужно молиться, и Бог решает, сколько я буду жить. Я по сей день каждый день говорю ему: «Спасибо».

Мы часто переезжали, я менял школы. Мне это очень тяжело давалось, потому что у меня фамилия «Усик». У меня такая щель (прим. - между зубами), надо мной смеялись. Мы переехали на родину к моей маме. Это была деревня, это была ферма, это были коровы, лошади, собаки, озера, свиньи, гуси.

Я вспоминаю те дни... Иногда плакал оттого, что мне было тяжело. Но те слезы были не слезами слабости, эти слезы были желанием вырваться оттуда", – сказал Усик для TNT Sports Boxing.

Усик и Тайсон Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Тайсоном и украинцем запланирован на 12 или 13 октября 2024 года.

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