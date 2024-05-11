Судьба титула решена? Селтик одолел Рейнджерс в дерби Старой фирмы

В матче 36-го тура шотландского Премьершипа Селтик и Рейнджерс выясняли отношения в очередном дерби Старой фирмы. Поединок прошел на домашней арене Селтика и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Как и подобает матчу такого статуса и уровня, в игре было все — незабитый пенальти, автогол и удаление. Под занавес первой половины матча произошли все самые главные события встречи.в течение пяти минут было забито все три гола в матче, а уже в компенсированное время после просмотра видеоповтора Джерс остались в меньшинстве.

В начале второго тайма Мэтт О`Райли мог оформить дубль, но не реализовал пенальти — Джек Батленд справился с его ударом. В итоге «кельты» одержали минимальную победу и за два тура до конца сезона опережают принципиального соперника на шесть очков. У Рейнджерс остаются лишь теоретические шансы на титул.

Селтик — Рейнджерс — 2:1

Голы: О`Райли 35, Лундстрем 38 (автогол) — Дессерс 40.

Удален: Лундстрем 45+2 (Рейнджерс)

Нереализованный пенальти: О`Райли 55 (Селтик).