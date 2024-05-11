Астон Вилла – Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги

Центральным матчем 37-го тура станет встреча команд, которые занимают четвертое и третье место в турнирной таблице. Астон Вилла примет в гостях Ливерпуль.

Астон Вилла – Ливерпуль: что нужно знать о матче

Астон Вилла пытается закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы и сохранить за собой место в Лиге чемпионов следующего сезона. Подняться выше у команды не получится, а вот пропустить вперед Тоттенхэм они могут. На данный момент Шпоры отстают на семь очков и имеют игру в запасе.

Ливерпуль за последние недели практически полностью выбыл из чемпионской гонки. Мерсисайдцы еще сохраняют математические шансы на первую строчку по окончанию сезона, но в это верится крайне мало. Перед началом тура Арсенал имел, отрыв в пять очков за два матча до окончания текущего розыгрыша. Подопечные Юргена Клоппа гарантировали себе Лигу чемпионов следующего сезона, но из трофеев им придется довольствовать лишь Кубком футбольной лиги.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине сезона Премьер-лиги, который состоялся в сентябре на «Энфилде» закончился разгромом от Ливерпуля со счётом 3:0.

Астон Вилла – Ливерпуль: когда и где состоится матч

Матч между Астон Виллой и Ливерпулем состоится в понедельник, 13 мая и пройдет в Бирмингеме на арене «Вилла Парк». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Астон Вилла – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

Армения - Setanta Sports 1, FAST

Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport

Грузия - Setanta Sports 1

Израиль - Sport 1

Казахстан - Setanta Sports 1

Кыргызстан - Setanta Sports 1

Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1

Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1

Молдова - Setanta Sports 1

Польша - Viaplay Poland

Таджикистан - Setanta Sports 1

Туркменистан - Setanta Sports 1

Украина – Setanta Sport Ukraine

Узбекистан - Setanta Sports 1

Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports