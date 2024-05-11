Надаль покидает Мастер в Риме после второго этапа. Девятая ракетка оказалась ему не по силам

В столице Италии – Риме, продолжается турнир серии Мастерс, он жеATP1000.

Сегодня, в рамках второго этапа турнира на корте встретились бывшая первая ракетка мира, победитель 22 турниров серии Большого Шлема испанец Рафаэль Надаль, который на данный момент занимает 305-ю строчку рейтингаATP, с девяткой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем.

После довольно длительного перерыва испанцу было сложно вернуться на корт и в матче первого раунда он завоевал волевую победу против 108-й ракетки мира.

В сегодняшнем поединке поляк стартовал довольно уверенно. В первом сете он шесть раз подал навылет, но это не помешало забрать ему все свои подачи, а после этого забрать вторую и третью подачу Надаля. В результате уверенная победа Хуркача 6:1.

Второй сет вышел также неудачным для испанца. Он выиграл свою первую подачу, но вторую уже проиграл. Поляк чувствовал себя достаточно уверенно, хотя и продолжал подавать навылет. Но несмотря ни на что, он сумел забрать и второй сет у соперника 6:3 и пробиться в третий этап Мастерса.

ATP 1000

Рим, Италия

2-й раунд

Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль 6:1, 6:3

В следующем матче Хуберт Хуркач встретится с 28-й ракеткой мира из Аргентины Томасом Мартином Этчеверри.