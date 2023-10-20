Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер

Клубный футбол возвращается после международной паузы. В восьмом туре Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала на своем поле Вердер Бремен.

В первые 45 минут Боруссия создавала несколько моментов, однако не смогла их реализовать. На 32-й минуте Марко Ройс имел хороший шанс открыть счет, но не попал в ворота, мяч прошел мимо стойки.

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Боруссия продолжала давить, и на этот раз ей удалось преобразить давление в забитый гол. На 67-й минуте Эмре Джан увидел передачу Брандта и сделал красивую передачу ему. Юлиан обработал мяч и перекинул голкипера.

"Шмели" удержали минимальное преимущество и одержали победу в восьмом туре Бундеслиги. Дортмунд набирает 20 очков и, временно, выходит на первое место.

Бундеслига. Восьмой тур

Боруссия Дортмунд - Вердер - 1:0

Голы: 1:0 - 67 Брандт