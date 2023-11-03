Неймар успешно перенес операцию и показал фото из больницы

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар успешно перенес операцию.

Об этом звездный игрок поделился в своем аккаунте в социальных сетях.

Там он также выразил благодарность всем за поддержку и заявил, что теперь будет сосредоточен на восстановлении.

Кроме того, бразилец показал свое фото из клиники.

Ранее была информация, что операцию футболисту будет проводить врач сборной Бразилии.

Травму Неймар получил во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года с командой Уругвая, в котором бразильцы проиграли со счетом 0:2. Ранее сообщалось, что на восстановление футболисту потребуется около десяти месяцев. Уже точно известно, что Неймар не выйдет на поле в текущем сезоне.

Напомним, Неймар перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно и заключил контракт с клубом до 2025 года.

В новом сезоне он успел сыграть в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился двумя голевыми передачами.