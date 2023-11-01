Страшные прогнозы подтвердились. Появились детали травмы Неймара
По информации источников авторитетного издания O Globo, нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар уже точно не сыграет в текущем сезоне.
Ресурс пишет, что бразилец может быть вынужден пропустить до десяти месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.
В скором времени футболиста ожидает операция Бразилии под руководством врача национальной команды Родриго Ласмара.
Сам игрок согласен на операцию, теперь ему нужно получить одобрение от руководства клуба "Аль-Хиляль".
Ранее Неймар сотрудничал с Ласмаром при лечении других травм в 2018 году и весной этого года.
Напомним, что бразилец травмировался во время отборочного матча к Чемпионату Мира 2026 года против Уругвая (0:2).
Изначально была информация о том, что на восстановление 31-летнего футболиста может уйти около десяти месяцев.
Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" минувшим летом, подписав контракт с клубом до 2025 года.
В этом сезоне он провел три матча в Саудовской Аравии, но голов не забивал.