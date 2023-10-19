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Неймар стихом высказался о своей жуткой травме

Новости футбола Сегодня, 00:14
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Неймар стихом высказался о своей жуткой травме Неймар стихом высказался о своей жуткой травме

Звезда сборной Бразилии и клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, Неймар, высказался о своей страшной травме.

Тяжелое повреждение звездный футболист получил в матче квалификации ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).

По этому случаю он опубликовал стих в своих социальных сетях.

«Это стих, который я опубликовал перед уходом: «В сердце человек планирует свой путь, но Господь определяет его шаги. Притчи 16:9. Бог знает все... Вся слава и честь всегда принадлежат Тебе, мой Бог. Во что бы Ты ни вербовал меня, я верю», — написал Неймар в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, что у Неймара подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. В ближайшее время он перенесет операцию, после чего его ждет длительная реабилитационная программа.

Пока врачи не дают прогнозов, но бразилец точно вынужден пропустить длительный отрезок времени. По последним данным, на полное восстановление у него может уйти до года.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно.

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