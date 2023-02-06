Неймар признан лучшим бразильцем в Европе

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар стал обладателем трофея Samba d'Or, сообщает Canal Supporters.

Данная награда вручается лучшему бразильскому футболисту, играющему в Европе. Неймар завоевал приз в шестой раз в карьере и в третий раз подряд.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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