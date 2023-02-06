"Ливерпуль" нацелился на двух игроков из Ла Лиги

“Ливерпуль” проявляет интерес к двум игрокам “Атлетика” - полузащитнику Ойяну Сансету и форварду Нико Уильямсу, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. Руководство мерсисайдцев готово усилить состав в связи с неудовлетворительными результатами команды в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 20-летний Уильямс провел за “Атлетик” 25 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. На счету 22-летнего Сансета семь забитых мячей в 23 поединках.

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