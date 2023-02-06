"Барселона" интересуется тремя игроками "Ювентуса"

“Барселона” проявляет интерес сразу к трем футболистам “Ювентуса”, сообщает TuttoJuve.

По сведениям источника, каталонский клуб заинтересован в полузащитнике Мануэле Локателли, вингере Федерико Кьезе и нападающем Душане Влаховиче. “Барса” рассчитывает, что итальянцы начнут продавать игроков летом в случае не попадания в еврокубки. Напомним, что ранее с “Юве” сняли 15 очков за финансовые махинации и клуб опустился в середину таблицы Серии А. Кроме того, клубу грозит снятие еще 20 очков из-за махинаций с зарплатами футболистов.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел 17 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Кьезы один забитый мяч и две голевые передачи в девяти поединках. 25-летний Локателли провел 24 матча без результативных действий.

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