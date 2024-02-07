Не помог даже Месси. Интер Майами уступил японскому клубу по пенальти

Интер Майами продолжает подготовку к регулярному сезону МЛС, играя товарищеские матчи в Азии. Но результаты команды Херардо Мартино, мягко говоря, не радуют фанатов команды.

Сегодня американский клуб сыграл 0:0 в основное время протия чемпионов Японии Виссел Кобе, а потом проиграл в серии пенальти 3:4.

Лионель Месси снова не появился в стартовом составе, но вышел на замену на 60-й минуте. Однако обладателю Золотого мяча не удалось помочь своей команде выиграть.

Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба играли с первых минут.

Ранее Интер Майами разгромно проиграл Ан-Насру (0:6), Аль-Хилялу (3:4), Далласу (0:1), сыграл вничью против сборной Сальвадора (0:0), а также обыграл Гонконг Олл-Старз (4:1).

Товарищеский матч

Виссел Кобе – Интер Майами 0:0 (пен. 4:3)