Не плевался в Месси? Игрок сборной Парагвая начал оправдываться

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия отрицает обвинения в том, что он плюнул в аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что скандальный эпизод произошел во время отборочного матча чемпионата мира-2026 и попал в объективы телекамер. На кадрах показалось, что игрок плюнул аргентинцу в спину. Произошло это после потасовки между футболистами.

"Я посмотрел фотографии. Правда, на них все выглядит таким образом, будто я плюнул в Месси, но это не соответствует действительности. Я был слишком далеко от него, ничего такого не произошло. Фотографии создают впечатление, что я плюнул на него, но это неправда. Я полностью отрицаю это", - сказал Санабрия в интервью TyC Sports.

Напомним, что Аргентина и Парагвай встретились в матче третьего тура отборочном турнира Южной Америки на чемпионат мира 2026 года. Матч проходил на стадионе "Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)" и в нем Аргентина одержала победу со счетом 1:0.

После трех игр аргентинцы лидируют в группе, набрав 9 очков. В то же время Парагвай располагается на седьмом месте с одним набранным очком.