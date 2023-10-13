Месси высказался о футболисте, который в него плюнул

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал эпизод, когда один из игроков команды Парагвая плюнул ему в спину.

Странный эпизод произошел в ночь на 13 октября в матче отборочного цикла чемпионата мира-2026. Месси признался, что не заметил этого происшествия во время игры.

Также аргентинец сказал, что лично ничего не знает о своем обидчике Антонио Санабрии.

"Честно говоря, я не видел этого. Мне сказали в раздевалке, что один из них плюнул на меня. Но я даже не знаю, кто такой этот парень... Я не знаком с ним", - сказал Месси в интервью CBS Sports.

Напомним, Аргентина и Парагвай играли в рамках третьего тура отборочного раунда Южной Америки к чемпионату мира 2026 года.

Встреча состоялась на арене "Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе и завершилась минимальной победой хозяев поля. Судили игру бразильские арбитры под руководством Рафаэля Клауса.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков из трех матчей. Парагвай идет на седьмой позиции. После трех матчей у него один балл.