ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия отметился крайне унизительным поступком в матче отбора чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

Во время встречи он плюнул в спину нападающему аргентинской команды Лионелю Месси.

Подлый поступок парагвайца попал в телетрансляцию. Он произошел после словесной перепалки между игроками. Санарбия плюнул в Месси, когда аргентинец проходил рядом с ним.

Интересно, что судейская бригада на этот момент никак не отреагировала.

Напомним, Аргентина и Парагвай проводили встречу в рамках третьего тура отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе и победу праздновала местная сборная со счетом 1:0.

На матче работала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия).

Аргентина после трех игр занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай идет седьмым, заработав одно очко.