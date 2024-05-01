Технический директор Ред Булла покинет команду в первом квартале следующего года

В руководстве команды Формулы-1 Ред Булл грядут масштабные изменения.

Сегодня Ред Булл официально объявил, что после 19 лет работы в команде ее покидает технический директор Эдриан Ньюи. Его уход из организации состоится в первом квартале следующего года, а до тех пор Ньюи будет заниматься разработкой гиперкара RB17.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

“Я с самого детства хотел проектировать быстрые машины. Моей мечтой было стать инженером в «Формуле-1» и мне повезло с тем, что эта мечта осуществилась. Для меня было огромной честью на протяжении почти двух десятилетий играть важную роль в прогрессе «Ред Булл» – команда прошла путь новичков до многократных чемпионов. Тем не менее, я чувствую, что сейчас настал подходящий момент для того, чтобы передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов”, – прокомментировал свой уход Ньюи.

Ред Булл выиграл два последних Кубка конструкторов, а его пилот Макс Ферстаппен становился чемпионом в трех предыдущих сезонах.