Английский клуб готов увести у Ювентуса наставника Болоньи

Ранее в информационном пространстве циркулировали сообщения о том, что переход главного тренера Болоньи Тьяго Мотты в Ювентус – дело времени, но, как оказалось, в этом деле ещё рано ставить точку.

Как сообщает Tuttosport, туринцы ещё не приняли окончательного решения о том, приглашалть ли специалиста к себе, так как ещё не решено будущее нынешнего наставника «зебр» Массимилано Аллегри. И этой неопределенностью готов воспользоваться английский клуб.

В Челси разочаровались работой Маурисио Почеттино, которая вылилась в неудачные результаты команды, и именно в Мотте «пенсионеры» видят его замену. Правда, интерес к специалисту также проявляет Милан, который ранее отказался от кандидатуры Хулена Лопетеги.

Ранее сообщалось, что Ювентус достиг принципиального соглашения о трудоустройстве специалиста, хотя существует возможность, что итальянский тренер откажется от всех предложений и продолжит работу с Болоньей.