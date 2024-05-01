"Я туда еду". Главный тренер топ-клуба АПЛ пошутил на тему отмены VAR в Швеции

Недавно стало официально известно, что шведская высшая лига Аллсвенскан полностью отказывается от использования системы VAR.

Эта тема стала очень обговариваемой в европейском футболе, поскольку в топ-лигах есть много противников VAR. Одним из них является главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу. На пресс-конференции перед матчем против Ливерпуля его спросили, что он думает по поводу решения шведских клубов. Австралийский тренер решил ответить шуткой:

“В Швеции отменили VAR? Значит в следующем году я еду туда”.

Однако вряд ли Постекоглу сможет так легко покинуть Тоттенхэм, ведь его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, а “шпоры” довольны его работой.

После 33 матчей Тоттенхэм занимает пятое место в Премьер-лиге.