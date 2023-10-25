НБА набирает обороты. Расписание второго игрового дня

Ночью среды на четверг состоится второй игровой день нового сезона НБА, в котором пройдет 12 матчей. 24 команды начнут свои выступления в сезоне 2023-24.

Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.

Индиана – Вашингтон – 1:00

Нью-Йорк – Бостон – 1:00

Орландо – Хьюстон – 1:00

Шарлотт – Атланта – 1:00

Бруклин – Кливленд – 1:30

Майами – Детройт – 1:30

Торонто – Миннесота – 1:30

Мемфис – Новый Орлеан – 2:00

Чикаго – Оклахома – 2:00

Юта – Сакраменто – 3:00

Сан-Антонио – Даллас – 3:30

Клипперс – Портленд – 4:30

НБА. Турнирная таблица. Восточная конференция

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НБА. Турнирная таблица. Западная конференция