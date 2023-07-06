АНГ РУ
Главная Новости Наставник молодежной сборной Украины объяснил крупное поражение на Евро

Наставник молодежной сборной Украины объяснил крупное поражение на Евро

Новости футбола Сегодня, 07:00
Наставник молодежной сборной Украины объяснил крупное поражение на Евро Фото: твиттер УАФ

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань попытался найти причины разгромного поражения своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы.

Вчера украинцы играли со сборной Испании и проиграли со счетом 1:5. Примечательно, что сборная Украины вела в счете, но не сумела удержать преимущество.

Как заявил Ротань после матча, основной причиной поражения стало отсутствие должного восстановления у игроков.

"Команда столкнулась с трудностями на пути к игре - мы потратили много времени на дорогу, включая задержку в аэропорту на 5 часов.

Все это сказалось на физической подготовке игроков, которые не смогли проявить свой потенциал на полную мощность.

Восстановление после таких стрессовых ситуаций играет ключевую роль, и отсутствие этого влияло на результат матча. Видимо, это был не лучший день для команды", - завершил он.

В финале турнира сборная Испании будет играть против сверстников из Англии. Матч состоится 8 июля в Батуми.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Украина (до21) Молодёжный чемпионат Европы U21
Популярные новости
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Сегодня, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола Вчера, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Вчера, 11:32 ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола 04 июл 2023, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола 03 июл 2023, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Наставник молодежной сборной Украины объяснил крупное поражение на Евро Новости футбола Сегодня, 06:00 В Саудовскую Аравию пытаются заманить звездного тренера Новости футбола Сегодня, 05:00 "МЮ" готовит трансферный рекорд для Японии Новости футбола Сегодня, 04:00 Азар получил заманчивое предложение Новости футбола Сегодня, 03:00 В доме президента ПСЖ прошли обыски Новости футбола Сегодня, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Вчера, 16:58 Украина потерпела разгромное поражение в полуфинале молодежного чемпионата Европы Новости футбола Вчера, 14:42 "Интер" объявил о продлении контракта с лидером полузащиты Новости футбола Вчера, 14:30 "Арсенал" установит памятник легендарному тренеру возле клубного стадиона Новости футбола Вчера, 14:15 Президент ПСЖ высказался о будущем Килиана Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Жальгирис - Ритеряй 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Шахтер Солигорск 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион - Бока Хуниорс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сармьенто - Тальерес 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Институто 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельграно - Барракас 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уракан - Атлетико Тукуман 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельграно - Барракас Сентраль 7 июля 2023 года Футбол 07 июл 2023 Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте 8 июля 2023 года Футбол 07 июл 2023 Прогноз на матч Сентраль Кордова - Ньюэллс Олд Бойз 8 июля 2023 года