Наставник молодежной сборной Украины объяснил крупное поражение на Евро

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань попытался найти причины разгромного поражения своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы.

Вчера украинцы играли со сборной Испании и проиграли со счетом 1:5. Примечательно, что сборная Украины вела в счете, но не сумела удержать преимущество.

Как заявил Ротань после матча, основной причиной поражения стало отсутствие должного восстановления у игроков.

"Команда столкнулась с трудностями на пути к игре - мы потратили много времени на дорогу, включая задержку в аэропорту на 5 часов.

Все это сказалось на физической подготовке игроков, которые не смогли проявить свой потенциал на полную мощность.

Восстановление после таких стрессовых ситуаций играет ключевую роль, и отсутствие этого влияло на результат матча. Видимо, это был не лучший день для команды", - завершил он.

В финале турнира сборная Испании будет играть против сверстников из Англии. Матч состоится 8 июля в Батуми.