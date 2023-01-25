"Наполи" усилился вратарем "Аталанты"

Пресс-служба неполитанского “Наполи” на официальном сайте объявила о переходе вратаря бергамской “Аталанты” Пьерлуиджи Голлини.

Неаполитанцы арендовани голкипера до лета 2024 года с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.

27-летний Голлини выступал за “Аталанту” с 2017 года. Всего он провел за клуб 112 матчей и пропустил 120 голов. Также играл за “Верону”, “Астон Виллу” и “Тоттенхэм”. За сборную Италии сыграл один матч.

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