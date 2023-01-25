"Милан" нацелился на хавбека "Ньюкасла"

Полузащитник “Ньюкасла” Аллан Сент-Максимен может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах футболиста заинтересован “Милан”.

Речь идет об аренде 25-летнего француза в аренду с правом выкупа.

Отметим, что в текущем розыгрыше АПЛ Сент-Максимен провел 12 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых паса.

В 2019 году его купили у “Сент-Этьена” за 19 миллионов евро.