"Наполи" одержал крупную победу в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии “Наполи” на выезде разгромил “Специю" со счетом 3:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли дубль Виктора Осимхена и гол Хвичи Кварацхелии.

“Наполи”, набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 18 очками осталась на 17-й позиции.

“Специя” – “Наполи” - 0:3 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 47 (с пенальти) - 0:1, Осимхен, 68 - 0:2, Осимхен, 73 - 0:3

“Специя”: Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара (Кроллис, 76), Ампаду, Реца, Бурабия, Агудело, Эспозито (Висьневски, 86), Шомуродов (Мальдини, 76), Верде (Ципот, 76).

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 74), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 62), Замбо-Ангисса, Лосано (Политано, 46), Осимхен (Симеоне, 82), Кварацхелия (Ндомбеле, 74).

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