Каннаваро уволили из "Беневенто": команда идет предпоследней в таблице
Новости футбола Сегодня, 03:18
Фото: открытые источники
“Беневенто” принял решение уволить наставника команды Фабио Каннаваро.
Об этом сообщили на сайте итальянского клуба.
Отметим, что 49-летний итальянец работал с клубом Серии Б с осени 2022 года.
По итогам 23 туров “Беневенто” занимает 19-е место в турнирной таблице.
Также из клуба уволили младшего брата Каннаваро – Паоло, который занимал должность ассистента главного тренера.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 14:44 "Реал" и "Фламенго" узнали соперников в полуфинале клубного чемпионата мира
Новости футбола Вчера, 12:56 Месси принес ПСЖ победу в матче чемпионата Франции
Новости футбола Вчера, 12:03 "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве выиграл в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 11:58 "Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от аутсайдера АПЛ
Новости футбола Вчера, 11:34 "Арсенал" проиграл аутсайдеру АПЛ
Новости футбола 03 фев 2023, 16:53 "Челси" не сумел выиграть в лондонском дерби
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:55 Матч в Бразилии прервали из-за жары: болельщицу выносили с трибун пожарные (фото) Новости футбола Сегодня, 04:40 "Боруссия" может подписать российского футболиста Новости футбола Сегодня, 04:14 Месси попросил не критиковать футболистов сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 04:00 Моуринью признался, что мог покинуть "Рому" Новости футбола Сегодня, 03:54 Наставник "Эвертона" ввел странный запрет на тренировках Новости футбола Сегодня, 03:42 Месси получил низкую оценку за матч с "Тулузой" Новости футбола Сегодня, 03:18 Каннаваро уволили из "Беневенто": команда идет предпоследней в таблице Новости футбола Сегодня, 03:00 Ромарио сравнил себя с Месси Новости футбола Вчера, 14:55 "Лион" уверенно победил в Лиге 1 Новости футбола Вчера, 14:44 "Реал" и "Фламенго" узнали соперников в полуфинале клубного чемпионата мира
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Вальядолид 5 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Севилья 5 февраля 2023 года Футбол 06 фев 2023 Прогноз на матч Монца - Сампдория 6 февраля 2023 года Футбол 06 фев 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Альмерия 6 февраля 2023 года