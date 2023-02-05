Каннаваро уволили из "Беневенто": команда идет предпоследней в таблице

“Беневенто” принял решение уволить наставника команды Фабио Каннаваро.

Об этом сообщили на сайте итальянского клуба.

Отметим, что 49-летний итальянец работал с клубом Серии Б с осени 2022 года.

По итогам 23 туров “Беневенто” занимает 19-е место в турнирной таблице.

Также из клуба уволили младшего брата Каннаваро – Паоло, который занимал должность ассистента главного тренера.