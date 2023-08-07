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"Наполи" объявил о переходе бразильского защитника

Новости футбола Сегодня, 12:44
"Наполи" объявил о переходе бразильского защитника Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба неаполитанского “Наполи” на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника “Ред Булл Брагантино” Натан Бернардо де Соузы.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока составит 1,1 миллиона евро в год плюс бонусы за успешные выступления. В составе неаполитанцев он заменит южнокорейского защитника Кима Мин-Чжэ, который перешел в “Баварию” за 50 миллионов евро.

22-летний Натан выступал за “Ред Булл Брагантино” с 2021 года. Он перешел в клуб из “Фламенго”. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Всего он провел за “Ред Булл Брагантино” 103 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Наполи” стал чемпионом Италии. Таким образом, клуб из Неаполя получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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