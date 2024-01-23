Наполи начал переговоры с полузащитником из клуба АПЛ
Наполи начал переговоры с Астон Виллой о переходе полузащитника Леандера Дендонкера.
По информации журналиста Давида Орнштейна, неаполитанский клуб хочет арендовать 28-летнего бельгийца до конца сезона.
Отмечается, что стороны на пока что далеки от соглашения. На данном этапе продолжаются переговоры между всеми участниками процесса.
В этом сезоне Дендонкер сыграл 15 матчей за Астон Виллу (восемь из которых - в АПЛ), отметившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
Бельгийский хавбек стал игроком Астон Виллы в 2022 году. Бирмингемский клуб заплатил Вулвз за игрока 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что контракт с Наполи отказался продлевать Петр Зелинский, который согласовал переход в миланский Интер по окончанию сезона.