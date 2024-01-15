Наполи решил наказать своего полузащитника. Ранее он отказался продлевать контракт с клубом

Решение не продлевать контракт с Наполи может плохо отозваться на лидере неаполитанцев Петре Зелинском.

По сообщению Corriere dello Sport, после того как поляк отклонил последнее предложение босса клуба Аурелио Де Лаурентиса о продлении контракта, в Неаполе приняли решение отстранить полузащитника от команды.

Зелинский при отказе поставить свой автограф под новым соглашением также руководствовался низкой клаусулой, которая составляла около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник согласовал все свои условия с миланским Интером и готов присоединится к «нерадзурри» в конце сезона.

Именно летом 2024 года заканчивается действующее соглашение Зелинского с Наполи. Поляк принял участие в 24 матчах Наполи в этом сезоне, в которых он совершил шесть голевых действий: три забитых мяча и столько же результативных передач.