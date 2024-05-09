Швеция – США прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В центральном матче первого игрового дня на Чемпионате мира по хоккею сыграет сборная США и Швеции. Встреча состоится в пятницу, 10 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Швеция

Сборная Швеции - один из трех претендентов на титул чемпиона мира, по версии букмекеров. На этот форум они привезли очень хороший состав, сразу 18 хоккеистов, которые представляют Национальную хоккейную лигу. Выделить можно линию обороны, где сыграют: Виктор Хедман, Эрик Карлссоном и Элиас Петтерсон. Кроме этого, выделю нападающих: Кемпе, Бураковски и Лукаса Реймонда. Шведы являются 11 разовыми победителями Чемпионата мира. Последний раз они выигрывали золотые медали в 2018 году, тогда обыграли Швейцарию по буллитам 3:2. Если говорить о подготовке, то в последних трех матчах, Швеция дважды смогла победить и раз проиграла в серии буллитов.

США

Звездные также являются одними из фаворитов на главный трофей. Соединенные Штаты, как и Швеция, привезла на турнир очень хороший состав, который почти полностью сформирован из игроков НХЛ - 21 хоккеист из сильнейшей лиги. На каждой позиции американцы имеют классных исполнителей - Хьюз в обороне, Зеграс, Гудро, Коуфилд, Такчук - в атаке и два хороших вратаря - Лайон и Огастин. Впервые за последние несколько лет США привезти по-настоящему звездную команду, последний раз такое случалось в 2019 году. Сборная США попытается выиграть этот титул, который они не выиграли уже 64 года, последняя победа в 1960 году. Готовясь к турниру, Америка сыграла только один товарищеский матч, в котором разгромили Словакию 6:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче США обыграли сборную Швеции в овертайме со счетом 4:3.

США не проигрывает в основное время уже в десяти последних матчах. И забивает минимум два гола.

Швеция не проигрывает в основное время в семи из восьми последних матчей. При этом, пропускает две или меньше шайб.

Швеция – США прогноз

Сборная США и Швеции привезли на турнир прекрасных игроков и захотят удачно начать этот турнир. Поэтому эта игра будет интересной, но не обязательно напряженной, ведь впереди еще весь групповой этап, поэтому в этой игре можно не бояться потерять очки. Как по мне, из-за этого фактора этот матч может быть очень голевым. Моя ставка - тотал игры больше пяти шайб с коэффициентом 1,66.

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