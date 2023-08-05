"Наполи" близок к покупке бразильского защитника

Центральный защитник “Ред Булл Брагантино” Натан Бернардо де Соуза близок к переходу в неаполитанский “Наполи”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста за 10 миллионов евро. В ближайшее время бразилец прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Зарплата Натана в “Наполи” составит 1,2 миллиона евро в год. В составе неаполитанцев он заменит южнокорейского защитника Кима Мин-Чжэ, который перешел в “Баварию” за 50 миллионов евро.

22-летний Натан выступает за “Ред Булл Брагантино” с 2021 года. Он перешел в клуб из “Фламенго”. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Всего он провел за “Ред Булл Брагантино” 103 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Наполи” стал чемпионом Италии. Таким образом, клуб из Неаполя получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.