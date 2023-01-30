Нападающий киевского "Динамо" перешел в датский "Орхус"

Пресс-служба “Орхуса” на официальном сайте объявила о переходе датского нападающего киевского “Динамо” Микеля Дуэлунда.

Датский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что контракт форварда с киевлянами также истекает через полгода. Таким образом, датчанин, скорее всего, уже не вернется в украинский клуб.

25-летний Дуэлунд выступал за “Динамо" с 2018 года. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду в НЕК. Ранее играл за “Мидтъюлланд”. За сборную Дании сыграл 24 матча и забил шесть мячей.

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