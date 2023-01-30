"Арсенал" не оставляет попыток приобрести хавбека "Брайтона" Кайседо

Хавбек “Брайтона” Мойсес Кайседо все еще может успеть сменить клуб этой зимой.

В услугах футболиста серьезно заинтересован “Арсенал”, который даже увеличил предложение по 21-летнему игроку сборной Эквадора до 70 млн фунтов.

Интересно, что “Брайтон” сразу ответил отказом на такое предложение.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, “чайки” категорично отказываются продавать Кайседо зимой, но на ситуацию может повлиять новое улучшенное предложение.