Полузащитник Челси Михаил Мудрик удивил британских журналистов своей игрой в матче Евро-2024 с Мальтой.

Украинец вышел на поле с первых минут и отметился забитым голом. Сборная Украины добыла победу со счетом 3:1.



"Его появление на поле в этом матче было просто потрясающим. В конце встречи с Мальтой он подхватил мяч у линии штрафной, ворвался в центральную зону и ударом из-за пределов штрафной площади вбил его в сетку.

Есть вероятность, что такая игра поможет укрепить уверенность в себе. Ему не хватало уверенности перехода в Челси в январе и постоянного пребывания в центре внимания.

Настоящей проверкой изменений в игре Мудрика может стать встреча с Арсеналом в ближайшие выходные. Безусловно, украинцу придется слушать насмешки от фанатов соперника. Если Михаилу удастся заставить замолчать эту группу болельщиков, это может стать важным моментом для того, чтобы начать действовать дальше и достичь еще большего", – говорится в материале журналистов football.london.