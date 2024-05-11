Ньюкасл установил клубный рекорд в Премьер-лиге

Ньюкасл Юнайтед играл с Брайтоном домашний матч 37-го тура АПЛ.

Команды сыграли вничью 1:1. На гол Велтмана “сороки” ответили точным ударом от Лонгстаффа.

Ньюкасл забивал во всех 19 домашних матчах Премьер-лиги в сезоне 2023/24. Впервые в своей истории за одну кампанию турнира “сороки” забили во всех своих домашних поединках домашних матчей в чемпионате Англии.

19 - Newcastle United have scored in all 19 of their home games in the Premier League in 2023-24; the first time they've netted in 100% of their home matches in a single campaign in the competition. Guarantee. pic.twitter.com/gkSExaLiDS — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2024

После 36 сыгранных матчей команда Эдди Хау занимает шестое место в АПЛ. До конца сезона черно-белые сыграют против Ман Юнайтед и Брентфорда.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.