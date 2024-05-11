Ньюкасл установил клубный рекорд в Премьер-лиге
Новости футбола Сегодня, 12:07
Фото: George Wood/Getty Images
Ньюкасл Юнайтед играл с Брайтоном домашний матч 37-го тура АПЛ.
Команды сыграли вничью 1:1. На гол Велтмана “сороки” ответили точным ударом от Лонгстаффа.
Ньюкасл забивал во всех 19 домашних матчах Премьер-лиги в сезоне 2023/24. Впервые в своей истории за одну кампанию турнира “сороки” забили во всех своих домашних поединках домашних матчей в чемпионате Англии.
После 36 сыгранных матчей команда Эдди Хау занимает шестое место в АПЛ. До конца сезона черно-белые сыграют против Ман Юнайтед и Брентфорда.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
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