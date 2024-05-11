Бернли Венсана Компани вернулся в Чемпионшип

По итогам 37-го тура английской Премьер-лиги стало известно имя еще одного неудачника, который вместе с Шеффилд Юнайтед следующий сезон начнет в Чемпионшипе.

Бернли Венсана Компани в сегодняшнем поединке в гостях против Тоттенхэма не сумел удержать приемлемый результат и проиграл 1:2. В параллельном матче Лутон на выезде проиграл Вест Хэму, но еще продолжает борьбу за место в элите. В активе Бернли 25 очков, а до конца сезона лишь один поединок. Это значит, что заключительный матч сезона против Ноттингем Форест для «бордовых» уже значения не имеет. Таким образом на спасительное 17-е место осталось всего два претендента: его в заочной борьбе разыграют Ноттингем и Лутон.

Напомним, что в обратном направлении проследуют Лестер и Ипсвич Таун, а за третью путевку в Премьер-лигу борьбу поведут Лидс, Норвич, Саутгемптон и Вест Бромвич.