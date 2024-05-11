Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: дата, когда и где смотреть онлайн бой

Dailysports рассказывает, что нужно знать о поединке за скромные титулы IBO и IBF одних из лучших боксеров современности в легком весе.

Ломаченко - Камбосос что нужно знать

Украинцу Василию Ломаченко в свое время прогнозировали славу одного из величайших боксеров в истории своего вида спорта. Однако после коронавируса карьера “Ломы” получилась несколько скомканной: в последний раз Василий выходил на ринг ровно год назад, когда получил шанс на чемпионский бой против Дэвина Хэйни, однако проиграл его решением судей - специалисты считают, что решение арбитров было ошибочным.

Джордж Камбосос намного моложе своего оппонента, что в легком весе имеет важное значение. Австралийский боксер на шесть лет младше, хоть уже также проводил титульные бои: в 2021 году 30-летний боксер побил Теофимо Лопеса в битве за титулы IBF, WBA (Super), WBO и WBC Franchise, однако уже в следующем поединке против Дэвина Хэйни их потерял, а затем проиграл и реванш.

На данный момент из двух боксеров чемпионский пояс есть только у Камбососа: он владеет титулом IBO. Кроме того, будет разыгран титул IBF, который стал вакантным после перехода Хэйни в другой вес.

Ломаченко - Камбосос где и когда состоится бой?

Стороны согласились провести поединок в Австралии: фактически на родине Джорджа Камбососа.

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится в воскресенье, 12 мая, ранним утром по среднеевропейскому времени. Ожидается, что первые бои андеркарта начнутся ориентировочно в 03:00 по времени СЕТ. Главный бой вечера, Василий Ломаченко - Джордж Камбосос, должен начаться в 06:10 СЕТ.

Ниже информация о начале боя в разных часовых поясах мира.

Лос-Анджелес - 21:10

Торонто - 00:10

Оттава - 00:10

Нью-Йорк - 00:10

Абуджа - 05:10

Яунде - 05:10

Варшава - 06:10

Киев - 07:10

Рига - 07:10

Вильнюс - 07:10

Таллин - 07:10

Киев - 07:10

Астана - 09:10

Дели - 09:40

Перт - 12:10

Мельбурн - 14:10

Ломаченко - Камбосос где смотреть бой?

Официальный транслятор этого боя зависит от того, в какой стране вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас известную на данный момент информацию, где можно будет увидеть этот бой.

Казахстан - Qazsport

Латвия - Go3 Sport 2

Литва - Go3 Sport 2

Польша - TVP Sport

Украина - YouTube Top Rank

Эстония - Go3 Sport 2

Ломаченко - Камбосос что дальше?

На данный момент неизвестно, будут ли проводить соперники матч-реванш. Промоутер Боб Арум сообщил, что в случае победы Ломаченко следующим соперником украинца может стать Шакур Стивенсон. Предварительно этот бой должен состояться осенью 2024 года.