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Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: дата, когда и где смотреть онлайн бой

Новости бокса Сегодня, 11:51
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: когда и где смотреть онлайн бой Фото: twitter.com/georgekambosos / Автор неизвестен

Dailysports рассказывает, что нужно знать о поединке за скромные титулы IBO и IBF одних из лучших боксеров современности в легком весе.

Ломаченко - Камбосос что нужно знать

Украинцу Василию Ломаченко в свое время прогнозировали славу одного из величайших боксеров в истории своего вида спорта. Однако после коронавируса карьера “Ломы” получилась несколько скомканной: в последний раз Василий выходил на ринг ровно год назад, когда получил шанс на чемпионский бой против Дэвина Хэйни, однако проиграл его решением судей - специалисты считают, что решение арбитров было ошибочным.

Джордж Камбосос намного моложе своего оппонента, что в легком весе имеет важное значение. Австралийский боксер на шесть лет младше, хоть уже также проводил титульные бои: в 2021 году 30-летний боксер побил Теофимо Лопеса в битве за титулы IBF, WBA (Super), WBO и WBC Franchise, однако уже в следующем поединке против Дэвина Хэйни их потерял, а затем проиграл и реванш.

На данный момент из двух боксеров чемпионский пояс есть только у Камбососа: он владеет титулом IBO. Кроме того, будет разыгран титул IBF, который стал вакантным после перехода Хэйни в другой вес.

Ломаченко - Камбосос где и когда состоится бой?

Стороны согласились провести поединок в Австралии: фактически на родине Джорджа Камбососа.

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится в воскресенье, 12 мая, ранним утром по среднеевропейскому времени. Ожидается, что первые бои андеркарта начнутся ориентировочно в 03:00 по времени СЕТ. Главный бой вечера, Василий Ломаченко - Джордж Камбосос, должен начаться в 06:10 СЕТ.

Ниже информация о начале боя в разных часовых поясах мира.

  • Лос-Анджелес - 21:10
  • Торонто - 00:10
  • Оттава - 00:10
  • Нью-Йорк - 00:10
  • Абуджа - 05:10
  • Яунде - 05:10
  • Варшава - 06:10
  • Киев - 07:10
  • Рига - 07:10
  • Вильнюс - 07:10
  • Таллин - 07:10
  • Киев - 07:10
  • Астана - 09:10
  • Дели - 09:40
  • Перт - 12:10
  • Мельбурн - 14:10

Ломаченко - Камбосос где смотреть бой?

Официальный транслятор этого боя зависит от того, в какой стране вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас известную на данный момент информацию, где можно будет увидеть этот бой.

  • Казахстан - Qazsport
  • Латвия - Go3 Sport 2
  • Литва - Go3 Sport 2
  • Польша - TVP Sport
  • Украина - YouTube Top Rank
  • Эстония - Go3 Sport 2

Ломаченко - Камбосос что дальше?

На данный момент неизвестно, будут ли проводить соперники матч-реванш. Промоутер Боб Арум сообщил, что в случае победы Ломаченко следующим соперником украинца может стать Шакур Стивенсон. Предварительно этот бой должен состояться осенью 2024 года.

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