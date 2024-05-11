Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура
Сезон 2023/24 подходит к концу и большинству команд осталось сыграть всего два матча. На этих выходных нас ожидают поединки 37-го тура, среди которых будут несколько достаточно интересных.
В Премьер-лиге продолжается борьба за чемпионство. Арсенал лидирует в турнирной таблице, но Манчестер Сити имеет всего на один бал меньше имея игру в запасе. Теоретические шансы на чемпионство имеет также Ливерпуль. Это трио уже гарантировало себе Лигу чемпионов следующего сезона, но еще ведется борьба за последнюю путёвку между Астон Виллой и Тоттенхэмом. Не менне упорная борьба за оставшиеся места в еврокубковой зоне.
В нижней части ни на что не рассчитывает уже Шеффилд Юнайтед, который досрочно получил путёвку в Чемпионшип, а вот Бёрнли и Лутон Таун продолжают бороться за спасение в виде семнадцатой строчки турнирной таблицы.
Открыть 37-й тур в субботу будет матч действующих чемпионов – Манчестер Сити, который отправится в гости к Фулхэму. Также сегодня проведут свои игры Эвертон с Шеффилд Юнайтед, Вест Хэм и Лутон Таун, Борнмут и Брентфорд, Вулвз и Кристал Пэлас, Тоттенхэм и Бёрнли, Ньюкасл с Брайтоном, а также Ноттингем Форест и Челси.
Следующий игровой день, в воскресенье, будет менее насыщенным на матчи, но не менее интересным, ведь нас ждет один из центральных матчей, в котором Манчестер Юнайтед примет в гостях Арсенал. Закрывать предпоследний тур Премьер-лиги будет Астон Вилла и Ливерпуль в понедельник.
Также отметим, что перед проведением заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги также состоятся три матча 34-го раунда, которые были перенесены из-за участия команд в полуфиналах Кубка Англии.
Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию, которую важно знать о текущем туре АПЛ: результаты матчей, турнирная таблица, а также расписание заключительных игр.
Будьте внимательны: время матчей указано по среднеевропейскому времени.
АПЛ 37-й тур
- 11 мая
13:30 Фулхэм - Манчестер Сити
16:00 Борнмут - Брентфорд
16:00 Эвертон - Шеффилд Юнайтед
16:00 Ньюкасл - Брайтон
16:00 Тоттенхэм - Бернли
16:00 Вест Хэм - Лутон
16:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлэс
18:30 Ноттингем Форест - Челси
- 12 мая
17:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал
- 13 мая
21:00 Астон Вилла – Ливерпуль
АПЛ. Турнирная таблица
АПЛ 34-й тур
- 14 мая
21:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити
- 15 мая
20:45 Брайтон – Челси
21:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
АПЛ 38-й тур
- 19 мая
17:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон
17:00 Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
17:00 Лутон Таун – Фулхэм
17:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед
17:00 Манчестер Сити – Вест Хэм
17:00 Арсенал – Эвертон
17:00 Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед
17:00 Кристал Пэлас – Астон Вилла
17:00 Бёрнли – Ноттингем Форест
17:00Челси–Борнмут