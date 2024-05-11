Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура

Сезон 2023/24 подходит к концу и большинству команд осталось сыграть всего два матча. На этих выходных нас ожидают поединки 37-го тура, среди которых будут несколько достаточно интересных.

В Премьер-лиге продолжается борьба за чемпионство. Арсенал лидирует в турнирной таблице, но Манчестер Сити имеет всего на один бал меньше имея игру в запасе. Теоретические шансы на чемпионство имеет также Ливерпуль. Это трио уже гарантировало себе Лигу чемпионов следующего сезона, но еще ведется борьба за последнюю путёвку между Астон Виллой и Тоттенхэмом. Не менне упорная борьба за оставшиеся места в еврокубковой зоне.

В нижней части ни на что не рассчитывает уже Шеффилд Юнайтед, который досрочно получил путёвку в Чемпионшип, а вот Бёрнли и Лутон Таун продолжают бороться за спасение в виде семнадцатой строчки турнирной таблицы.

Открыть 37-й тур в субботу будет матч действующих чемпионов – Манчестер Сити, который отправится в гости к Фулхэму. Также сегодня проведут свои игры Эвертон с Шеффилд Юнайтед, Вест Хэм и Лутон Таун, Борнмут и Брентфорд, Вулвз и Кристал Пэлас, Тоттенхэм и Бёрнли, Ньюкасл с Брайтоном, а также Ноттингем Форест и Челси.

Следующий игровой день, в воскресенье, будет менее насыщенным на матчи, но не менее интересным, ведь нас ждет один из центральных матчей, в котором Манчестер Юнайтед примет в гостях Арсенал. Закрывать предпоследний тур Премьер-лиги будет Астон Вилла и Ливерпуль в понедельник.

Также отметим, что перед проведением заключительного 38-го тура Английской Премьер-лиги также состоятся три матча 34-го раунда, которые были перенесены из-за участия команд в полуфиналах Кубка Англии.

Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию, которую важно знать о текущем туре АПЛ: результаты матчей, турнирная таблица, а также расписание заключительных игр.

Будьте внимательны: время матчей указано по среднеевропейскому времени.

АПЛ 37-й тур

11 мая

13:30 Фулхэм - Манчестер Сити

16:00 Борнмут - Брентфорд

16:00 Эвертон - Шеффилд Юнайтед

16:00 Ньюкасл - Брайтон

16:00 Тоттенхэм - Бернли

16:00 Вест Хэм - Лутон

16:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлэс

18:30 Ноттингем Форест - Челси

12 мая

17:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

13 мая

21:00 Астон Вилла – Ливерпуль

АПЛ. Турнирная таблица

АПЛ 34-й тур

14 мая

21:00 Тоттенхэм – Манчестер Сити

15 мая

20:45 Брайтон – Челси

21:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед

АПЛ 38-й тур

19 мая

17:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон

17:00 Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм

17:00 Лутон Таун – Фулхэм

17:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед

17:00 Манчестер Сити – Вест Хэм

17:00 Арсенал – Эвертон

17:00 Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед

17:00 Кристал Пэлас – Астон Вилла

17:00 Бёрнли – Ноттингем Форест

17:00Челси–Борнмут