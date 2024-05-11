Капитан Челси вернулся в состав команды после тяжелой травмы и операции

Капитан Челси Рис Джеймс вернулся в состав лондонской команды после тяжелой травмы и перенесенной операции.

Англичанин попал в заявку “пенсионеров” на матч 37-го тура АПЛ против Ноттингема.

24-летний Джеймс находился вне игры с 10 декабря, когда защитник получил травму подколенного сухожилия в матче с Эвертоном. После этого он перенес хирургическое вмешательство.

Это была уже седьмая травма колена за последние три года для Джеймса. Защитник в начале октября залечил очередное повреждение и в декабре выбыл снова. Осенью он пропустил полтора месяца также из-за травмы подколенного сухожилия.

Рис Джеймс - воспитанник Челси. В этом сезоне он сыграл только в девяти матчах своей команды во всех турнирах: восемь в АПЛ и одном Кубке футбольной лиги.

Команда Маурисо Почеттино подходила к матчу с Ноттингем Форест на седьмом место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси находится в шаге от трансфера суперталанта Палмейраса.