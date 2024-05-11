Защитник Милана готов к переходу в Баварию

Французский защитник Милана Тео Эрнандес близок к тому, чтобы летом сменить клуб. Журналист Sky Sports Deutschland Флориан Плеттенберг заявил, что Бавария провела переговоры с футболистом относительно его возможного перехода в немецкий клуб.

По информации источника 26-летний француз выразил готовность присоединиться к баварцам летом. Однако на данный момент прямых контактов между клубами еще не было - переговоры еще не начались.

Возможный трансфер зависит от будущего Альфонсо Дэвиса, которого связывают с переходом в мадридский Реал. Маловероятно, что Дэвис и Эрнандес будут играть в одной команде. Окончательное решение должен принять новый главный тренер Баварии.

Ожидается, что стоимость трансфера превысит 60 миллионов евро. В текущем сезоне Тео провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.