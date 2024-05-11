Лутон Таун установил уникальное достижение в АПЛ
Лутон Туан играет с Вест Хэмом матч 37-го тура английской Премьер-лиги.
“Шляпники” установили интересное достижение в чемпионате Англии. Дело в том, что Лутон стал первой командой, которая забила и пропустила голы в 30 различных матчах сезона Премьер-лиги.
“Шляпники” повысились в классе по итогам прошлого сезона и зашли в Премьер-лигу, заняв третье место в Чемпионшипе. Прогнозируемо, команда из графства Бедфордшир ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Лутон ещё зимой был в относительной безопасности, однако затем допустил ряд поражений и опустился в зону вылета.
Самым успешным периодом для «шляпников» считается период с 1982 по 1992год, когда клуб выступал в высшем дивизионе и завоевал свой единственный крупный трофей— Кубок Футбольной лиги, победив в финале 1988 года лондонский Арсенал.