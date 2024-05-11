Ломаченко — Камбосос: полный файткард вечера бокса
12 мая утром в австралийском Перте на RAC Arena состоится боксерское шоу с главным чемпионским поединком. В двенадцатираундовом поединке встретятся украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).
На кону будет стоять вакантный титул IBF (оставленный Девином Хейни после перехода в другой вес)в легком весе, а также второстепенный титул IBO, владельцем которого является Камбосос.
Джордж Камбосос, 30-летний австралиец, вернулся на ринг в июле 2023 года после двух поражений от Девина Хейни и одержал победу над британцем Макси Хьюзом.
Василий Ломаченко на шесть лет старше, а в своем последнем бою год назад потерпел поражение по очкам от Девина Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира. После этого Хейни перешел в другой весовой класс, оставив вакантными все титулы в легком весе.
Начало боя ожидается примерно в 06:00 утра по среднеевропейскому времени. Ознакомиться с полным файт-кардом грядущего вечера бокса можно ниже.
Полный файткард вечера бокса в Перте:
- Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
- Эндрю Молони — Педро Гевара;
- Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
- Имам Хатаев — Ричард Болотник;
- Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
- Хеми Ахио — Лукас Браун.