Ломаченко — Камбосос: полный файткард вечера бокса

12 мая утром в австралийском Перте на RAC Arena состоится боксерское шоу с главным чемпионским поединком. В двенадцатираундовом поединке встретятся украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону будет стоять вакантный титул IBF (оставленный Девином Хейни после перехода в другой вес)в легком весе, а также второстепенный титул IBO, владельцем которого является Камбосос.

Джордж Камбосос, 30-летний австралиец, вернулся на ринг в июле 2023 года после двух поражений от Девина Хейни и одержал победу над британцем Макси Хьюзом.

Василий Ломаченко на шесть лет старше, а в своем последнем бою год назад потерпел поражение по очкам от Девина Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира. После этого Хейни перешел в другой весовой класс, оставив вакантными все титулы в легком весе.

IT'S ON 🔥



Vasyl Lomachenko & George Kambosos with ANOTHER intense face-off ahead of their IBF world title fight tomorrow 👀



Who wins?



🎬 @trboxing #LomaKambosos | #BoxingFans | #BoxingHype pic.twitter.com/i2cOdi0ouO — IFL TV (@IFLTV) May 11, 2024

Начало боя ожидается примерно в 06:00 утра по среднеевропейскому времени. Ознакомиться с полным файт-кардом грядущего вечера бокса можно ниже.

Полный файткард вечера бокса в Перте: