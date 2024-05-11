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Ломаченко — Камбосос: полный файткард вечера бокса

Новости бокса Сегодня, 11:26
Мартин Свобода эксперт Dailysports Мартин Свобода
Ломаченко — Камбосос: полный файткард вечера бокса Фото: championat.com/ Автор неизвестен

12 мая утром в австралийском Перте на RAC Arena состоится боксерское шоу с главным чемпионским поединком. В двенадцатираундовом поединке встретятся украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону будет стоять вакантный титул IBF (оставленный Девином Хейни после перехода в другой вес)в легком весе, а также второстепенный титул IBO, владельцем которого является Камбосос.

Джордж Камбосос, 30-летний австралиец, вернулся на ринг в июле 2023 года после двух поражений от Девина Хейни и одержал победу над британцем Макси Хьюзом.

Василий Ломаченко на шесть лет старше, а в своем последнем бою год назад потерпел поражение по очкам от Девина Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира. После этого Хейни перешел в другой весовой класс, оставив вакантными все титулы в легком весе.

Начало боя ожидается примерно в 06:00 утра по среднеевропейскому времени. Ознакомиться с полным файт-кардом грядущего вечера бокса можно ниже.

Полный файткард вечера бокса в Перте:

  • Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
  • Эндрю Молони — Педро Гевара;
  • Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
  • Имам Хатаев — Ричард Болотник;
  • Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
  • Хеми Ахио — Лукас Браун.
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