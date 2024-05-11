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Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду

Новости футбола Сегодня, 12:27
Мартин Свобода эксперт Dailysports Мартин Свобода
Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду Фото: news.sportbox.ru/ Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс получил несколько предложений о продолжении своей карьеры из разных стран, включая США, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

По информации Sky Sport наиболее предметный интерес к немцу проявляют такие клубы, как Сент-Луис и Интер Майами из МЛС, а также саудовский клуб Ан-Наср. Таким образом Ройс может стать одноклубником Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

Пока что футболист не принял окончательного решения о своем будущем. Он намерен внимательно рассмотреть все предложения, поступившие к нему. После завершения текущего сезона Марко покинет Боруссию Дортмунд, за которую выступает с лета 2012 года. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, что Ройс может напоследок выиграть с Дортмундом Лигу чемпионов. 1 июня его команда сыграет в финале с мадридским Реалом.

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