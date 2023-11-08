Мудрик позвал в АПЛ еще одного известного украинца

Хавбек сборной Украины и донецкого “Шахтера” Георгий Судаков рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по команде Михаилом Мудриком. Напомним, что сейчас второй играет в составе лондонского “Челси”.

По словам Судакова, он дружит с игроком “Челси” и много с ним общается.

"Он уже дал мне несколько ценных советов, если я перейду в Англию. Он поделился опытом адаптации и трудностями входа в ритм игры. Для меня это очень полезные советы.

Он рекомендует мне как можно скорее перейти в такой топ-чемпионат, как Английская Премьер-лига, потому что это поможет мне быстрее адаптироваться физически и психологически, что будет способствовать моему развитию.

Миша имеет огромный потенциал, и, возможно, одной из причин, по которой вы пока не видели его на высшем уровне в Англии, является то, что, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно подает ему лучшие пасы", - говорит Судаков, слова которого приводит The Telegraph.