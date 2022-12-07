Мстят за ЧМ: в Мексике хотят принять закон против Месси

Мексиканский политик Мария Клементе Гарсия Морено предложила запретить аргентинскому форварду Лионелю Месси въезд на территорию страны. После матча 2-го тура группового этапа Месси, снимая бутсу, задел ногой футболку мексиканской сборной.

“Палата депутатов Конгресса Союза призывает Министерство иностранных дел издать соответствующую декларацию, чтобы объявить персоной нон грата на территории Мексики гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси из-за его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира”, - приводит слова Морено Sport Bible.

Напомним, что в этой встрече 35-летний Месси забил гол в середине второго тайма, открыв счет.

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