Роналду повторил достижение Марадоны на чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сравнялся по количеству матчей на чемпионатах мира с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной

Вчерашняя игра 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1) стала для португальца 21-й на мировых первенствах.

Кроме Марадоны ранее такой показатель покорился немцу Уве Зеелеру и поляку Владиславу Жмуде.

Рекорд по числу матчей на чемпионатах мира у немца Лотара Маттеуса (25).

Напомним, что португальцы в четвертьфинале турнира в Катаре сыграют со сборной Марокко.