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Моуринью поругался с президентом "Лацио"

Новости футбола Сегодня, 06:10
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью поругался с президентом “Лацио” Клаудио Лотито. Конфликт произошел по окончании матча 27-го тура чемпионата Италии. Победу в матче одержал “Лацио” со счетом 1:0. При этом, португальский специалист из-за дисквалификации не мог находиться на тренерской скамье, но после финального свистка он вопреки запрету пришел в раздевалку команды.

Через некоторое время после этого тренер вышел из раздевалки и стал свидетелем перепалки между защитником “Ромы” Джанлукой Манчини и полузащитником “Лацио” Луисом Альберто. Рядом также находился президент “Лацио” Клаудио Лотито.

“Что ты уставился?” – спросил Моуринью у Лотито.

“А ты чего уставился? Я президент ”Лацио". А ты кто такой? У тебя дисквалификация, тебе здесь не место", – ответил Лотито.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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