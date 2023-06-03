Моуринью могут наказать за выходу в финале Лиги Европы

УЕФА начал расследование в отношении главного тренера “Ромы” Жозе Моуринью за его оскорбления в адрес главного арбитра Энтони Тейлора во время финала Лиги Европы против “Севильи”.

Как известно, во время встречи португалец выразил недовольство работой арбитра и начал оскорблять его на парковке стадиона в Будапеште.

Теперь специалиста могут наказать за оскорбление официальных лиц матча.

Напомним, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти ремляне проиграли 1:4.