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"Монпелье" одержал разгромную победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 11:42
Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Франции “Монпелье” на своем поле разгромил “Анжер” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли дубль Тежи Саванье, голы Вахби Хазри, Фету Мауасса и Элье Ваи. Стоит отметить, что гости с 57-й минуты играли вдесятером из-за удаления Набиля Бенталеба.

“Монпелье”, набрав 30 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Монпелье” – “Анжер” - 5:0 (3:0)
Голы: Хазри, 2 - 1:0, Саванье, 25 (с пенальти) - 2:0, Мауасса, 45 - 3:0, Саванье, 51 - 4:0, Ваи, 73 - 5:0

“Монпелье”: Лекомт, Сако, Жюльен, Куяте (Сако, 71), Силла, Мауасса (Мавидиди, 61), Саванье, Ферри (Файяд, 71), Шотар, Хазри (Ваи, 61), Норден (Жермен, 71).

“Анжер”: Бернардони, Валери, Унтонджи, Камара (Блажич, 46), Шетти (Шабанович, 46), Бенталеб, Менди, Абделли (Капель, 67), Ньян (Эль-Мелали, 46), Сима (Юну, 77), Салама.

Удаление: Бенталеб (57).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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