ПСВ одержал тяжелую победу в чемпионате Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 10:42
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл “Валвейк” со счетом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил Жоан Бакайоко.
ПСВ, набрав 19 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизии. “Валвейк” с 32 очками остался на восьмой позиции.
“Валвейк” - ПСВ - 0:1 (0:1)
Гол: Бакайоко, 35 - 0:1
ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт, Симонс, Верман, Сангаре, Бакайоко (Гутьеррес, 64), де Йонг (Эль-Гази, 56), Силва.
Не пропустите: Агент подтвердил уход звездного футболиста из "Ливерпуля".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0
Новости футбола Вчера, 17:06 1000: Месси достиг невероятной результативной отметки
Новости футбола Вчера, 16:55 ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"
Новости футбола Вчера, 15:49 "Бавария" одержала непростую гостевую победу в Бундеслиге
Новости футбола Вчера, 15:28 "Арсенал" одержал феерическую победу над аутсайдером АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Стерлинг принял решение по своему будущему в "Челси" Новости футбола Сегодня, 12:56 "Интер" назвал цену на Думфриса, которым интересуются топ-клубы Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Сити" готов продать опытного защитника Новости футбола Сегодня, 12:30 "Байер" одержал крупную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:55 “Ворскла” - “Заря” - 2:3 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:42 "Монпелье" одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 11:30 "Эспаньол" проиграл аутсайдеру Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:15 "Эвертон" упустил победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 10:55 “Металлист 1925” – “Шахтер” - 0:7 (видеообзор)
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Ювентус 5 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бетис - Реал Мадрид 5 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Кремонезе 6 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Торино - Болонья 6 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года