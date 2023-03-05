ПСВ одержал тяжелую победу в чемпионате Нидерландов

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл “Валвейк” со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Жоан Бакайоко.

ПСВ, набрав 19 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизии. “Валвейк” с 32 очками остался на восьмой позиции.

“Валвейк” - ПСВ - 0:1 (0:1)

Гол: Бакайоко, 35 - 0:1

ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт, Симонс, Верман, Сангаре, Бакайоко (Гутьеррес, 64), де Йонг (Эль-Гази, 56), Силва.

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