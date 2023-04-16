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"Монако" уверенно победил "Лорьян" в матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле обыграл “Лорьян” со счетом 3:1.

Победу монегаскам принесли голы Крепена Диатта и Кевина Фолланда, а также представителя страны-террориста головина. У гостей отличился Ибраима Коне.

“Монако”, набрав 61 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Лорьян” с 45 очками остался на 10-й позиции.

“Монако” – “Лорьян” - 3:1 (2:0)
Голы: Диатта, 14 - 1:0, головин, 27 - 2:0, Фолланд, 55 - 3:0, Коне, 86 (с пенальти) - 3:1

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диатта (Аклиуш, 90), головин (Якобс, 76), Камара (Матазо, 76), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 90), Фолланд (Бен-Сегир, 76).

“Лорьян”: Манноне, Игор Силва, Тальби, Меите, Ле Гофф, Диарра (Коне, 46), Абержель, Макенго (Аушиш, 46), Понко (Инносент, 63), Дьенг (Дукуре, 75), Катлин (Йонгва, 46).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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